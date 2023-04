„Sõbrad on imestanud, et miks Hiiumaale.“ Saatejuht Marko Lõhmus avab uksed oma uhkesse maakodusse

Hiiumaa juurtega Marko Lõhmus (42) on TV3 saate „Stuudio“ üks juhte ning tema kaasa Kristi Hürri (39) tegutseb turunduse ja kommunikatsiooni vallas. Kuusteist aastat koos olnud Kristil ja Markol on tütred Emma (13) ja Eva (10). Neist kõigist on saanud hingelt hiidlased.

„Hiiumaa kodu on kogu pere projekt – see on koht, mis kõiki ühendab ja ka koos hoiab. Oluline on ühine ettevõtmine, toetamine ja inspireerimine. Koostegemine kasvatab kokku. Igal pereliikmel on siin oma roll, ka lapsed on kaasatud ettevõtmistesse,“ räägib Marko.