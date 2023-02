Rootsi kuningat ootab ees raske südameoperatsioon. Printsess Victoria: olen kindel, et isa on heades kätes

Näib, et Rootsi printsess Victoria võtab oma isa südameoperatsiooni suhteliselt rahuliku meelega. Naine viibib hetkel abikaasa Danieliga Austraalias riigivisiidil. „Isiklikult olen täiesti kindel, et isa on heades kätes,“ ütles Victoria väljaandele TT.

Protseduur leiab aset järgmise nädala esmaspäeval. Õukonna pressiteate kohaselt on tegemist plaanilise operatsiooniga, mitte hädaolukorraga. Printsess Victoria kinnitab TT-le et olukord tema graafikut ei mõjuta. Naise ringreis Austraaliasse ja Uus-Meremaale lõppeb laupäeval. „Olen õnnelik, et Rootsis on nii heal tasemel meditsiin,“ leidis printsess.