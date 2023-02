Sõbra Kristjan Jõekalda infarkt ehmatas Teet Margnat: stressi ei ole võimalik ära kaotada

Eestlased on mälumängurahvas ning Teet Margna (50) reastub saatejuhina omaaegsete mälumängusaadete vedajate Valdo Pandi, Rein Karemäe ja Enn Eesmaa kõrvale. On ju Teet oma „Kuldvillakuga“, mille ta 1998. aastal TV3 eetrisse andis, enim aastaid Eestis ekraanil olnud mälumängusaatejuht. „Kuldvillak“ on läbi elanud tõuse ja langusi, nagu Teet isegi. Nüüd on Teet tagasi ekraanil juhtimas uhiuut mälumängu „Mälumaraton“.