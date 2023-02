Madalmaade printsess elab pideva järelvalve all: tahaksin taas üksi poes käia

Neiu oli just kolimas Amsterdami üliõpilaskorterisse ning pidi asuma majandust ja õigusteadust õppima. Paraku pööras ähvardus Amalia plaanid pahupidi.

„Igatsen oma tavalist elu,“ sõnas printsess Expressenile antud intervjuus. Hetkel elab ta koos vanematega Haagis pideva politsei valve all. Tüdrukul on lubatud kodust lahkuda ainult loengutes osalemiseks, kuid ta on peamiselt kaugõppes.