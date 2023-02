Printsess Victoria visiidist Austraaliasse: lastest on päris raske lahus olla

Victoria ja Danieli lapsed, printsess Estelle (10) ja prints Oscar (6), on vanemate reisi ajal kodus Rootsis.

Victoria tunnistab, et tal on lastest lahus olemise kohta mõnevõrra vastakad mõtted. „Olukord on selline, nagu ta on,“ jagab naine. „Ma tean, et lastega on kõik korras, aga raske on neist lahus olla.“ Ta lisab, et laste igapäevane elu kodus kulgeb tavapäraselt.

Victoria ja Daniel hoiavad Estelle ja Oscariga ühendust läbi videokõnede, kuid ajavahe tõttu on neid keeruline ajastada. Samuti teab kuninglik paar, et lapsed on nende reisi peale pisut kadedad. „Nad küsivad, kas saavad järgmine kord ka liituda,“ muheleb Victoria. „Oleme neile rääkinud Austraalia rahvuspargist, kukkurloomadest ja muust.“

Kroonprintsess on varasemalt maininud, et räägib visiitidest ja reisikogemustest alati ka lastele. Ta peab oluliseks, et lapsed teaksid erinevatest maailma nurkadest, ka kurvemaid kohti. „Neil on vaja teada, et riigid ja kultuurid on erinevad,“ on Victoria öelnud.