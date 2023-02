2016. aasta kevadel ostis korvpallurina tuntud Imre Triisberg Jan Uuspõllult Lääne-Virumaal asuva maja, mille maksumuseks oli 100 000 eurot. Sama aasta oktoobris, kui ilmad olid külmaks läinud, võttis ostja Uuspõlluga ühendust ja andis talle teada majas ilmnenud puudustest. Ta teatas, et oli soetanud maja eesmärgiga elada seal aastaringselt, kuid see ei ole tema väitel võimalik, sest maja ei pea tuult ega sooja. Maja müügikuulutuses oli aga kirjas, et see sobib elamiseks aastaringselt.