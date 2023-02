Finaalikoht on juba kindel? Eesti aina kukub Eurovisioni ennustustabelites, kuid püsib kursil

Enne laupäeval aset leidnud Eesti Laulu finaali oli meie koht kihlveokontorites vägagi soodne – Eestit ennustati lausa esimese 15 riigi sekka. Kuna tavaliselt sellised edetabelid lõppvõistlusel ei väärata, tuleb pingsalt jälgida, mida tähendab see, et Alika on vaid mõne päevaga korraliku kukkumise teinud.