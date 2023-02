Palju õnne! Ryan Reynolds ja Blake Lively tervitasid neljandat võsukest

Ryan ja Blake ei ole oma neljanda lapse sünnikuupäeva avalikustanud, kuid näitlejanna Instagrami fotol on ta ilma beebikõhuta. Postituse juurde kirjutas Blake, et tal on olnud tegusad ajad vihjates beebi sünnile. „On olnud kiire aeg.“

Lively ja Reynoldsi suhe sai alguse filmi „Green Lantern“ võtetel. Paar abiellus 2012. aastal. Nende peres kasvavad veel kolm tütart – James, Inez, and Betty Reynolds.

Reynolds meenutas 2016. aastal ajakirjale GQ, et nende suhe sai „ametliku“ kinnituse pärast seksi. „Me veetsime aega ühes väikses restoranis nimega Tribeca ja kuna see on avatud suhteliselt hilja õhtuni, olime seal täiesti kahekesi ning kutsusin ta tantsule... ja põhimõtteliselt tantsisin ma ta koduukseni ning mis edasi sai, on ilmselt juba selge,“ meenutas Ryan toona.

Pärast koosveedetud ööd said nad aru, et on üksteise jaoks loodud.