Tundub, et eestlaste isu erinevate vestlusõhtute suhtes on hakanud täis saama. Suunamudija Cassia Shakti Šamotailo, keda üldsus teab pigem Palja Porgandi või Merilin Taimrena, kurdab, et peab enda korraldatud ürituse arvatavasti ära jätma, sest huvilisi lihtsalt ei jagu.