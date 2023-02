Disco Tallinn toob esmakordselt Eestisse legendaarse DJ Mousse T.

Enam kui kolm aastakümmet tegev olnud MOUSSE T. on kahtlemata üks Saksamaa enim hinnatud DJ'sid. Tänaseni on ta ka äärmiselt nõutud produtsent ja remiksija, kelle teenuseid on kasutanud nii Roy Ayers kui Tom Jones, Kylie Minogue, Purple Disco Machine jpt.



90'ndate lõpus singlitega „Horny“ ja „Sex Bomb“ paljude edetabelite tippudes olemine tõi kaasa maineka Ivor-Novello auhinna, Grammy nominatsiooni ning laialdase rahvusvahelise tähelepanu.



Täna on Mousse T muuhulgas Germany's Got Talent źüriiliige, kirjutab muusikat mitmetele filmidele ja esineb aktiivselt muuhulgas populaarse peosarja Glitterbox resident-DJ'na üle kogu planeedi.