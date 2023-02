Priit Pajusaar Alika lugu kritiseerinud leedukast: see on piisavalt loll jutt

Pajusaare sõnul jäi talle Alika lugu talle kohe kõrva. „Mulle väga meeldib Alika lugu. See on ilus, võimas ballaad ning esitus on suurepärane. See lugu haarab kuulaja kohe kaasa,“ ütles Pajusaar.

Leedu Rahvusringhäälingu eetrinägu ütles sotsiaalmeedias, et Alika esituses on rohkelt frustratsiooni ja ülbust. „See on piisavalt loll jutt. Mis asi see ülbus ja frustratsioon on, kas see inimene pole enne Eurovisioni laule näinud? Lugesin seda mõtteavaldust, aga mina nägin selles loos pigem enesekindlust,“ sõnas Pajusaar.

Hävitav hinnang

Leedu rahvusringhäälingus töötav eetrinägu Egle Daugelaite tunnistas mõned päevad tagasi, et ta oleks pigem saatnud Eurovisionile Ollie loo „Venom“. „Eestlastel oli palju laule, mille seast valida. Mõlemad olid väärt Eestit võistlusel esindama, aga mina oleksin pigem riskinud rokilauluga, sest see oli lihtalt väga hästi tehtud lugu ja ka live-esitus oli hea,“ paljastas Daugelaite oma sotsiaalmeedias.

Võiduloo „Bridges“ kohta oli tal samuti öelda kiidusõnu, kuid leedulanna arvavates on selles liialt palju frustratsiooni ja isegi ülbust. „Ma ei tea, kuidas peaks selle lavalist esitust paremaks tegema. Ma arvan, et Liverpooliks mõtlevad nad midagi uut välja,“ arvas Daugelaite.

Negatiivsust jagus tal aga just saatejuhtide, nende tekstide ja green room'is nähtud usutlustele. Daugelaite, kes on ise intervjueerinud tuhandeid inimesi ja teinud kümneid otsesaateid, tunnetas, et kõik sellega seonduv oli justkui ajale jalgu jäänud.