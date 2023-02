KLÕPSUD | Tõeline hurmur! Mikk Saare ja Tanja Mihhailova-Saare poeg tähistab viiendat sünnipäeva

Lauljanna tunnistas, et lapse saamine on tema elu drastiliselt muutnud. „Ma sain aru, kui isekas olin varem kõik need aastad,“ rääkis ta. „Oma aega ja tähelepanu väikse inimesega 24/7 jagada on hoopis teistmoodi.“

Naine tõdes, et ühest küljest tahaks hoida last vaid kaisus, et temaga ei juhtuks midagi halba. „Teisest küljest ei saa seda teha, sest see ei ole mina,“ selgitas artist. „Teodor on eraldiseisev isiksus ja peab läbima oma teekonna - õppima vigadest ja kogemustest.“