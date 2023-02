Veel lahkunud kuninganna Elizabeth II otsustas, et tema kõik neli järeltulijat saavad endale „sooja koha“ kuningakojas sees. Charlesi puhul oli see mõistetav, sest tegemist oli tulevase kuningaga, kuid ülejäänud lastel ehk printsidel Andrewl ja Edwardil ning printsess Anne'il oli troonile pääsemise võimalus üliväike. Kuigi pojad tegid nooruses tööd ka kaitseväes, siis suurema osa elust on need kolm saanud ikkagi elada head elu kuninglike kohustuste täitjatena. Kuid ajad olid teistsugused ning ligimesi hoiti.