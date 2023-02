Tanja Mihhailova meenutab suhte mõõnaperioodi: Mikk hakkas õpetama, et nendest asjadest on vaja kohe rääkida

Lauljanna tõdeb TV3-le antud intervjuus, et tema ja Miku suhtes on tulnud ette ka mõõnaperioode, kuid paar on õppinud nendega ajapikku toime tulema. „Mina olen olnud alati see, kes tahab raskest situatsioonist eemalduda,“ räägib Tanja ja lisab, et tõenäoliselt on käitumismuster lapsepõlvest kaasa tulnud. „Ma olen aru saanud, et ega see ju situatsiooni ei lahenda ja Mikk oli see, kes hakkas õpetama, et nendest asjadest on vaja rääkida kohe,“ jagab naine.