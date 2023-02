Barbadoselt pärit poplauljanna Rihanna nime kannab 2023. aasta 1. jaanuari seisuga 53 Eesti naist. Vanim Rihanna on vanuserühmas 15–19 ning noorim rühmas 0–4, mistõttu on tegemist Eestis värske nimega. Rihanna on siin keskmiselt 8 aasta vanune.