KLÕPSUD | Fännid pöördes! Kim Kardashian tuli välja galaktikateemalise bikiinikollektsiooniga

„Tean, et olete seda juba pikalt oodanud...SKIMS'i bikiinid on tagasi!“ hõiskab Kim Kardashian värskes Instagrami postituses. Jälgijate üllatuseks on reklaamfotodel kujutatud ka veidra väljanägemisega tulnukaid.

Fännid viskavad kampaania üle nalja. Kuna viimastel nädalatel on USA taevalaotuses nähtud palju tundmatuid objekte arvatakse, et sellest bikiinifotod inspiratsiooni saidki. „Sellepärast me siis viimasel ajal üha enam UFO-sid näemegi,“ naljatleb üks jälgija Twitteris. Teine lisab: „Ah, need ongi need tulnukad, kellest kõik praegu räägivad?“