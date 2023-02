TREILER | Uus sari „Papsid“ paiskab tuntud näitlejad keerulistesse rollidesse

„Produtsendina olen väga õnnelik, et Eesti parimad näitlejad meid usaldavad ning andsid kohe nõusoleku sarjas osaleda. Kuna võtted on juba toimunud, siis võin kinnitada, et näeme neilt tõeliselt suurepäraseid rollisooritusi. Ja vaatajatele saan veel lubada, et see on sari, milles kõik tunnevad ära oma lähedased, sõbrad, tuttavad ja naabrid,“ kinnitas sarja produtsent Kaupo Karelson, kes on varasemalt ekraanile toonud sellised hittsaated nagu „Eesti otsib superstaari“ ja „Ma näen su häält“.