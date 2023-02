Lapselastelt tiitlid ära võtnud Taani kuninganna: ma ei tahtnud, et mu poeg peaks selle otsuse langetama

„Minu jaoks on olnud oluline, et Frederik ei pidanud sellist otsust langetama,“ sõnab kuninganna Weekendadvisenile. „Parem kui mina, vana naine, selle otsuse teen.“ Joachim ja tema elukaaslane on otsust avalikult kritiseerinud.

Spekuleeritakse, et kuninganna otsus on tingitud teistes kuningakodades toimuvast. Näiteks pole värske Ühendkuningriigi kuningas Charles III siiani andnud oma noorema poja Harry lastele printside ja printsesside tiitleid. Samuti otsustas Rootsi kuningas Carl Gustaf 2019. aastal, et tema lapselapsed, kes pole kroonprintess Victoria järglased, ei esinda edaspidi kuninglikku perekonda. Neile jäid küll tiitlid, mis nad sündides said, kuid nad pole enam „Tema Kõrgeausused“.