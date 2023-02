Silvia Ilvese peigmehe salapärane kutsumus. Mis asi on üldse müstikakool?

„Müstikakooli teeb eriliseks see, et ta esindab Kuningas Salomoni õpetuste liini. See liin on 3000aastase ajaloo ja nähtavate tulemustega süsteem, mis näitab, kuidas õpetusi, tarkusi, praktikaid edasi antakse ja kuidas neid kasutatakse. Süsteem garanteerib, et kui praktikaid ja tarkusi kasutatakse nii, nagu seda on traditsiooniliselt tehtud, siis nad ka töötavad ja teenivad eelkõige inimest ning inimkonda,“ jätkas Asse. „Missiooniks on tugevalt inimese enda sisemise väe ja potentsiaali avamine ja eesmärgiks on luua maailma rahu läbi indiviidi enda sisemise rahu ja sügavama ühenduse. Tänaseks ma olen müstikakoolis nii õpilase kui ka õpetaja rollis. Kõik müstikakooli õpetajad on omakorda ka kellegi õpilased, et jätkuks alati pidev progress, kasv ja areng.“