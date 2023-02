Tänavu mais saab 16 aastat päevast, kui Madeleine McCann Portugalis rööviti. Suure tõenäosusega on ta surnud, ent ikka kerkib juhtunust aeg-ajalt eri teooriaid. Instagramis pälvib ohtralt tähelepanu neiu, kes väidab, et just tema ongi inglise tüdruk, kelle kadumise asjaolude üle on aastaid spekuleeritud.