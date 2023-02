Prints Andrew haub plaani, et kodumaa hüljata ja uut elu alustada

The Sun kirjutab, et igavesse häbiposti naelutatud prints Andrew nõunikud on talle öelnud, et mingit tagasiteed pole. Suurbritannias tema avalik roll enam ei taastu.

„Ta on hoidnud silma peal kõigel, mida Harry ja Meghan Ameerikas teevad,“ teadis allikas. Abielupaar on suutnud end seal turundada ja neil on ohtralt tulusaid projekte. Kirsiks tordil oli Harry hiljuti välja tulnud memuaarid nimega „Spare“. See on otsesõnu rahamasin, teosed kaovad raamatupoodide lettidelt kui soe sai.