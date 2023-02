FOTOD | Printsess Diana intiimsed kirjad müüdi oksjonil maha

Oktsjonimaja Lay's Auctioneers reklaamis eelnevalt, et kokku on müügis 32 kirja ja kaarti, mis on kõik väga isiklikud. Märgiti, et tegu on konfidentsiaalse kollektsiooniga.

Käsitsi kirjutatud teated läkitas Diana oma lähedastele sõpradele Susie ja Tarek Kassem`ile. Instagramis olid üleval ka fotod neist läkitustest.

The People kirjutab, et praeguseks on oksjon peetud ja kirjade ning kaartide eest maksti kokku 169 663 dollarit (ligi 158 000 eurot). Müüjad on öelnud, et raha läheb heategevusse, toetatakse algatusi, mis olid ka Dianale südamelähedased. Paar põhjendas, et ei tahtnud neid dokumente jätta kohustuseks oma lastele ja lastelastele.

Kirjad ja kaardid saatis Diana perioodil 1994-1997. Just sellesse aega langes ka lahutus prints Charles`ist, mida kõmupress agaralt kajastas.

Kirjutised annavad sisevaate sellele, mida printsess tol ajal tundis. Reaalsuses loobusid tema ja Charles suhte lappimisest juba 1992. aastal, kuid ametlikult lahutati 1996. aastal.

Ühes 1996. aastal saadetud kirjas tänas Diana Susie`it tolle poolt saadetud lillede eest. „Armas algus nädalale,“ märkis printsess. Tõsisemal toonil aga rääkis ta oma kahtlusest, et tema telefoni Kensingtoni palees kuulatakse pealt. „Kuna mul pole mobiiltelefoni, on raske isiklikke asju arutada. Minu liini kuulatakse pealt, kõned salvestatakse,“ märkis ta. „Oleks ma aasta tagasi teadnud, mida selle lahutuse ajal kogen, poleks nõustunud. See on meeleheitlik ja kole,“ sõnas Diana.

Printsessi elutee katkes aasta hiljem, kui ta hukkus Pariisis autoavariis.