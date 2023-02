FOTOD | Hiiglaslik partii! Katie Price näitab Taimaal järjekordse rinnasuurenduse tulemust

The Sun hindab, et eal varem pole Katie rinnad nõnda hiiglaslikud olnud. Operatsioon tehti hiljuti Tais. Seal on ilukirurge rohkelt ning hinnad madalad.

Reisil saadab Katie`it kallim Carl Woods, kes tähistas äsja 34ndat sünnipäeva. Nende suhe on olnud tõusude ja langustega. Möödunud aasta novembris läksid nad lahku, aga peagi silusid suhted.

Sotsiaalmeedias levib palju pilte Katie`ist Tais. Riietuse valik on vastav, et just rinnapartii silma torkaks.

44-aastasele Katie`ile on aastate jooksul tehtud kümneid iluoperatsioone. Teda on nimetatud ka ilulõikuste sõltlaseks. Kuuldavasti on tema perekond vastu, et ta operatsioonidega jätkab, kuna ta on selgelt liigagi palju kirurgi noa all käinud.