Elvisega voodis hullanud näitlejanna paljastas rokikuninga seksivõtete nõrga koha

The Mirror kajastab, et nad tutvusid pool sajandit tagasi, aga Cybill pole unustanud ühtegi detaili.

Cybill sai toona kärmelt kuulsaks, näiteks mängis ta filmis „The Heartbreak Kid“. Kui Elvis kuulis, et naine on Memphist väisamas, tahtis ta temaga kohtuda. Kokkusaamise ajal oli säde kärme tekkima. Paari vanusevahe oli suur, aga see polnud takistuseks.