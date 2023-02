Karl-Erik Taukar oma esimesest tuurist koos teiste muusikutega: ma ei julgenud Koit Toomele helistada

Saates selgus, et Karl-Erik Taukaril täitus laval 10 aastat. Taukar tegi oma esimese tuuri koos Uku Suviste ja Koit Toomega.

Toome lisas siia juurde, et see tuur on tal väga eredalt meeles. „Proovid olid väga toredad ja mäletan, et Ukule sai kõvasti puid alla pandud,“ meenutas Koit.

Taukar sõnas, et tema oli hoopis see, kellele toona puid alla pandi. „Ma olin otse staarisaatest tulnud, selline noor kukk. Ja siis minu kõrval olid Eesti muusika grand old manid nagu Uku ja Koit, kelle ülikonnal oli kangas märksa läikivam kui minu Baltmani ülikonnal,“ tõi Taukar naljatades välja.

Karl-Erik meenutas, et sõitis toona kontsertpaika maakonnabussidega. „Ma ei julgenud Koit Toomele helistada. Mul polnud numbridki,“ meenutas ta naljatledes.

Muusikute sõnul on ilus traditsioon korra aastas naisi meeles pidada. „Alati on ka see, et iga aasta tuleb naistepäev üllatusena,“ naljatas Robert Linna.

„Senikaua kuni naised ise väga õiendama ei hakka, et see on kuidagi šovinistlik püha, siis meestele väga meeldib seda päeva tähistada,“ lisas Taukar siia juurde.