Mis on su kõige tüütum harjumus?

Tüütud harjumused tulevad ja lähevad. Üritan nendega tegeleda ja neist lahti saada. Vahel olen liiga kaua sotsiaalmeedia kanalites ja mõnikord kiirel ajal jätan nõud kraanikaussi vedelema. Need on pisikesed asjad, mida saab lihtsasti muuta. Võib-olla on mu kõige tüütum harjumus ülemõtlemine, mida teen palju, ja vahel segab see mu üldist tasakaalu. Aastatega olen õppinud laskma asjadel minna nii, nagu need peavad minema.