Bam Margera abikaasal sai mehe narkootikumide tarvitamisest villand ja andis sisse lahutuse

Ameerika väljaande People käsutusse jõudnud dokumentidest selgub, et Boyd andis lahutuse sisse 14. veebruaril ning tõi oma avalduses välja, et tema ja Margera suhtes on erimeelsused, mida ei ole võimalik lahendada. Samuti märkis Nicole oma avalduses, et tema ja Bami suhe sai tegelikult läbi juba 2021. aasta 14. septembril.

Lisaks lahutusele nõuab naine nende ühise 5-aastase poja Phoenixi ainuhooldusõigust. Siiski on ta valmis endisele „Jackassi“ staarile vastu tulema ning soovib, et Bamil oleks õigus oma last külastada tingimusel, et külastusvisiit leiab aset Los Angelese maakonna piirides. Veel soovib Boyd lahutusega, et Margera kataks tema advokaadikulud ning maksaks pojale elatist.

„Nicole tundis, et peab lahutuse sisse andma, kuna mehel on jätkuvalt alkoholi- ja narkoprobleemid, ta käitub ebastabiilselt ning ei suuda toetada oma naist ja poega. Nicole on teinud kõik selleks, et Bam püsiks kainena, ja üritanud nende perekonda koos hoida,“ seisis Boydi advokaadi David Glassi teates.

Nicole ja Bam abiellusid 2013. aastal, tegemist oli filmitähe teise abieluga. Viimasel ajal on Margera kannatanud mitme erineva terviseprobleemi käes, samuti on ta korduvalt võõrutusravil viibinud narkootikumide ja alkoholi tarbimise tõttu. Mees on paar korda kohtu poolt määratud võõrutusravilt põgenenud. Möödunud aasta detsembris haigestus Bam koroonasse ja vajas sellest tekkinud tüsistuste tõttu haiglaravi, kuna tal tekkis tugev kopsupõletik.

USA rulaprofist ja telestaarist sai Eesti e-resident aastal 2016, kui ta asutas ettevõtte Bammerch OÜ, kus tegi koostööd ettevõtja Taavi Kikasega. Projekti eesmärgiks oli muuta tema originaalkujundustest 3D-printimise abil ehteid, aksessuaare ja muid esemeid. Bam ja Taavi kohtusid ühise sõbra kaudu ning otsustasid uue koostöö loomiseks ühendada Bami loomingud ja Taavi 3D-printimise oskused.