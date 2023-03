Meie mees Netflixi filmis! Einar Kuusk: teenisin nädalaga 26 000 eurot

Kuressaares sündinud, nii USAs kui Ühendkuningriigis elanud, ja mõne aja eest Eestisse tagasi kolinud Einar Kuusk (33) nimetab end suureks unistajaks. Põhiliselt on tema unistused olnud seotud näitlemise ja filmide tegemisega. Einar oli kümneaastane, kui „laenas“ kasuisalt videokaamera. Ennast ja ümbruskonda filmides tundis ta, et see on ainus asi, mida ta oma elus teha tahab.