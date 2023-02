KLÕPSUD | Fännid vaimustuses! 73-aastane Vera Wang nägi BAFTA galal nooruslikum välja kui iial varem

Briti filmi- ja telekunsti akadeemia on heategevuslik ühing, mis annab igal aastal välja Suurbritannia kõige tähtsamaid filmi- ja teleauhindu. Tegemist on ühe aasta oodatuima galaga, seega on loomulikult kohal palju tuntud inimesi. Suurejoonelist üritust väisas tänavu ka maailmakuulus USA moedisainer Vera Wang (73).