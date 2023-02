VIDEO | Kelmikas printsess! Kate patsutas tähtsal auhinnagalal abikaasa Williami tagumikku

Galal punaselt vaibalt lahkudes leidis paari vahel aset aga kelmikas hetk. Moepiibli Vogue Instagrami kontole postitatud videost nähtub, kuidas Kate õrnalt abikaasa tagumikku katsus. Briti meedias on patsutus tituleeritud armsalt love tap'iks ning paari kiidetakse, et nad käitusid nagu iga tavaline abielupaar, kes teineteisele hellusi jagab.

Sotsiaalmeediasse postitatud video juures väidavad osad kommenteerijad, et tegelikult soovis Kate hoopis Williami käest kinni haarata, kuid prints tõmbas selle juhuslikult samal ajal ära. Samas leidus ka kommentaare, kus leiti, et kui Walesi printsi ja printsessi asemel oleks tegemist olnud Sussexi hertsogipaari Harry ja Meghaniga, oleks avalikkuse ja meedia reaktsioon patsutusele täiesti teistsugune. „Kõik oleksid sellest pöördes,“ arvas üks kommenteerija. „Uudistel oleksid täiesti teistsugused pealkirjad, kui Meghan oleks Harryle nii teinud,“ leidis teine kommenteerija, vihjates, et Sussexi hertsogipaar oleks sarnase käitumise tõttu sattunud kriitikalaviini alla.