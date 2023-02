Räppar Maiduk ennustab Eesti muusika tulevikku: sisetunne ütleb, et Kristjan Jõekalda ja Teet Margna teevad räpiloo

Laulu „Tänavate Kuningad“ eesmärk on artistide sõnul viidata asjaolule, et valge mees, kes on varasemalt ajaloos mustanahalistest priviligeeritum olnud, soovib nüüd, mil mustad domineerivad nii popmuusikas, kui popkultuuris üldiselt, kõigest väest nende moodi olla. Kohati võivad need püüdlused üsna haledalt välja kukkuda ja vägisi tekib tunne, et kui valge mees Eestist räpib xanaxist, katkistest tänavatest, raskest elust ja prostituutidest, siis ta ei tea, millest räägib.