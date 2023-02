Filmi „Suvitajad“ režissöör Ergo Kuld teeks uuesti „Kevade“ ja avaldab saladuse abielust Gretega: magame erinevates voodites

Komöödia „Suvitajad“ režissöör Ergo Kuld on valmis väntama uuesti filmid „Kevade“, „Suvi“ ja „Sügis“. Abikaasa Gretele tähendaks see Ergo sõnul taas aega, kus ta peaks olema mõistev kaasa talle kui psühhoosis zombile, kelle aju ja füüsis on võtete aegu argieluks kasutu. Eraldi voodites magavad nad aga teisel põhjusel...