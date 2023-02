Tubli tulemus! Möödunud nädala kinotabelis tuli esikohale uus kodumaine komöödia

Filmilevitaja Timo Dieneri sõnul janunevad kinokülastajad praegu sooja suve ja hea nalja järele: „Inimesed on külmast ja hallist talveilmast väsinud. „Suvitajad“ on suurepärane võimalus sõita minipuhkusele Muhu saarele, et veeta seal poolteist tundi muheda huumori saatel. Film tuletab meelde, et päikesepaiste, rannailm ja linnulaul ei ole enam kaugel.“



Dieneri sõnul oli filmil väga edukas avanädalavahetus, millele eelnes pidulik esilinastus, kus film samuti positiivselt vastu võeti. „Rahvas rõkkas esilinastuse saalis kõva häälega naerda. Ka filmikriitikud ning sotsiaalmeediakasutajad on andnud „Suvitajatele“ väga positiivse hinnangu.

„Suvitajad“ tuli möödunud nädalavahetuse kinotabelis esikohale 24 518 vaatajaga. Eesti filmidest on koroonajärgsel perioodil edukaima avangu teinud „Apteeker Melchior“ 29 642 vaatajaga.

„Kodumaine hea tuju film sobib ideaalselt ka vabariigi aastapäeva tähistamiseks ning koolivaheajaks, sest seda sobib vaatama minna kogu perega,“ lisas Diener.

EESTI KINOLEVI TOP 7 perioodil 17.02.2023-19.02.2023

„Suvitajad“ 24 518 vaatajat „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“ 8 814 vaatajat „Kaka, kevad ja teised“ 6 318 vaatajat „Puss in Boots: The Last Wish“ 2 578 vaatajat „My Neighbor Adolf“ 2 076 vaatajat „Avatar: The Way of the Water“ 1 596 vaatajat „Magic Mike's Last Dance“ 1 178 vaatajat

„Suvitajad“ on ehedat kirge ja nakatavat nalja täis suvine komöödia. Imekauni Muhumaa rüpes rulluv legendaarne lugu on toodud julgelt tänapäeva, sest Smuuli terane nägemus vastandlikest inimtüüpidest on ajatu.

Filmis näitlevad Kaire Vilgats, Meelis Rämmeld, Pääru Oja, Ago Anderson, Maarja Jakobson, Kristel Elling, Lauri Nebel, Adele Taska, Robert Klein jt.