Hanna Martinson ehk LeHANNA avaldas, miks muusikas pausi tegi

Lauljanna eelmine singel ilmus 2021. aastal. „Elu tuli vahele. Selle aja jooksul sai päris hästi paika, mida täpselt muusikaalaselt edasi teha tahan. Uus looming on kindlasti natuke rohkem popikas. See paus oli, nüüd on see läbi, ja ma ei taha seda pausi mitte kunagi oma elus enam näha. Ma olen väga õnnelik, et olen tagasi,“ kommenteeris Martinson, miks ta vahepeal muusikat ei teinud.

Martinson proovis pärast gümnaasiumi lõpetamist 2012. aastal sisse saada lavakunstikooli ning lõpuks saigi. „Eestis on see äge, et tegelikult ei pea sul otseselt näitlejaharidust olema, et näitlemisega seotud asju teha. Ma olen näitlemisest alati huvitatud ja selliseid projektikesi meeldib mulle teha,“ rääkis ta.

Visati lavakast välja

Martinson rääkis kolm aastat tagasi „Ringvaates“, et tegelikult ei olnud temas kunagi põlevat soovi näitlejaks saada, ent kuna koolis öeldi talle, et ta võiks lavakunstikooli kandideerida, otsustaski ta katsetele minna.

„Ma sain päris alguses aru, et võib olla see pole päris minu asi, aga kuna need katsed on nii ääretult keerulised ja sul on selline privileeg ja au õppida seal koolis, siis ega ma ise poleks kunagi julgenud sealt ära minna. Ma oleks ikkagi pressinud läbi,“ ütles Martinson toona.

„Kui ma olen täiesti aus, siis tegelikult sellel hetkel jah ma olin muidugi šokis ja see tuli mulle üllatusena, aga minu õlgadelt langes nagu Lasnamäe panelka reaalselt,“ lisas ta.