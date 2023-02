KLÕPSUD | Näitlejanna Rebel Wilson kihlus tüdruksõbraga: me ütlesime jah

„Meie sõber Hugh, kes meid kokku viis, kinkis meile esimesel kohtingul Tiffany & Co ripatsid,“ meenutas Wilson, kes on väga õnnelik, et tähistab nüüd suurt sündmust uhke Tiffany sõrmusega.

Möödunud aasta novembris tervitas paar oma esimest last. Võsuke sündis surrogaatema abil ning Rebel pani tütrekesele nimeks Royce Lillian. „Tahan tänada oma head surrogaati, kes kandis ja tõi lapse ilmale suure hoole ja armastusega. Tänan sind, et aitasid mul omaenda pere luua, see on imeline kingitus. Parim kingitus!“ oli Wilson surrogaadile tänulik.