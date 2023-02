Suur pettumus kuningale: Adele ja Ed Sheeran ütlesid Charlesi kroonimistseremoonial esinemisest ära

Väidetavalt oli Charles soovinud, et tema kroonimispäevale järgneval päeval ehk 7. mail esineksid külalistele kontserdiga kaks maailmakuulsat staari - Adele ja Ed Sheeran. Ühe meelelahutusprogrammi planeeriva inimese sõnul oli Charles teinud selgeks, et ta tahab kindlasti Adele ja Ed Sheeranit näha laval.

Tema suureks pettumuseks on mõlemad artistid aga teatanud, et nad ei astu 7. mail toimuvatel kuninga pidustustel üles. Sheeran selgitas oma keeldumist sellega, et esineb päev varem ühel Ameerika Ühendriikide Texase osariigis asetleidval kontserdil ega jõua seetõttu Suurbritanniasse õigeks ajaks lennata. Adele keeldus aga Charles III auks toimuval kontserdil esinema ilma ühegi põhjenduseta. Ajaliselt peaks tal selleks aga võimalus olema - lauljanna kalender on alates 25. märtsist vaba.

„Kontserdiga tegelev tiim võttis nende mõlemaga ühendust, kuid said vastuseks, et kumbki neist ei saa esineda, mis oli suureks pettumuseks. Nad on meelelahutusmaastikul tõelised staarid ja muusikud, kes on tuntud üle kogu maailma. Sellest on väga kahju,“ avaldas allikas väljaandele Daily Mail.