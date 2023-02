Suhtekriis on süvenenud? Sten-Erik Jantsoni abikaasa otsib uut elamist: vaatan üle kõik pakkumised

Pärast aastatagust uudist, kus Sten-Erik Jantson (38) tunnistas, et nende abielus Daana Suun-Jantsoniga (32) valitseb kriis, on restorani- ja meelelahutusärimehe eraelu teemal valitsenud täielik vaikus. Abikaasad, kes elavad lastega ruumikas Kadrioru korteris, pole enam koos avalikkuse ees liikunud. Hiljuti aga üllatas Daana avaliku postitusega oma Facebooki kontol, mis tõstatab veelgi enam küsimusi teemal, mis nende abielust on saanud?