Uus särtsakas paar? Modell Kendall Jenner veedab aega räppari Bad Bunnyga

Kuigi Kendall Jenner ja Bad Bunny on üritanud oma tärkavat suhet vaka all hoida, siis hoolimata nende pingutustest pole see nii läinud. Möödunud nädalavahetusel käisid modell ja räppar ühes Los Angelese linnas asuvas restoranis einestamas ning sattusid sealt lahkudes paparatsode ette. Väidetavalt olid nad käinud topeltkohtingul Justin Bieber ja tema abikaasa Hailey Bieberiga, kellega Kendall juba ammu sõbrad on, vahendab People.

Paari tundev allikas sõnas, et Jenner ja Bunny on alles viimasel ajal hakanud tõepoolest rohkem koos aega veetma. „Nad tutvusid ühiste sõprade kaudu. Bunny kolis Los Angelesse mõned nädalad tagasi ja ostis seal maja,“ teadis allikas rääkida. Ta lisas, et Kendallile pidi räppar väga meeldima. „Ta on teistsugune nendest kuttidest, kellega ta varem on kohtamas käinud. Ta on väga võluv,“ lausus allikas veel. Kõmublogi DeuMoxi andmetel nähti Jennerit ja Bunnyt ühel kohtingul kõvasti miilustamas. Modell ega räppar pole ise oma suhtekõlakaid veel kommenteerinud.