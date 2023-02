Ansambel Nexus tuleb juubeliks taas kokku. Helen Randmets: võtan lapsehoidja kaasa

Moodustunud rühmas oli kaks poissi ja kolm tüdrukut. Ansambli nimi oli Five Alive. Plaadifirma TopTen leidis toona, et viis liiget on väga raske müüa. „Tegime siis uue konkurssi,“ rääkis Merlyn, et just nii tuli ansamblisse Janne Saar.