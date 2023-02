Taani kuninganna meenutab kohtumist Putiniga: ma pole elus nii külmi silmi näinud

Margrethe on elus kahel korral Venemaa presidendi Vladimir Putiniga kohtunud. Nüüd räägib ta oma kogemusest Weekendavisenile.

Kuninganna kohtus Putiniga 2011. ja 2014. aastal. „Mul on meeles, et ta polnud inimesena meeldiv,“ ütleb Margrethe. „Ma pole kunagi varem nii külmi silmi näinud.“

Taani kuninganna loeb iga päev eri väljaandeid, et Ukrainas toimuvaga kursis olla. „Kui Putin uskus, et suudab Euroopat lõhestada, siis ta eksis,“ sõnab Margrethe. Seevastu kiidab naine väga Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskõid.

Samas intervjuus rääkis kuninganna ka oma šokeerivast otsusest võtta lastelastelt ära kuninglikud tiitlid. „Ausalt öeldes ei tahaks ma selle teema juurde tagasi pöörduda, kuid midagi võin sellegipoolest öelda,“ rääkis Margrethe. „Minu jaoks oli oluline, et Frederik ei peaks sellist otsust langetama – parem kui otsustan mina, vana naine, nagu ma olen.“

Frederik on varem kommenteerinud, et nõustub ema otsusega täielikult ning on talle igati toeks.