Möödunud nädala kolmapäeval läks eetrisse populaarse animasarja „South Park“ episood, kus pilgati prints Harryt ja Meghan Markle'it. Sussexi hertsogipaar on episoodi tõttu äärmiselt ärritunud ja nördinud ning vahepeal levisid lausa kuuldused, et kuninglik paar kavatseb sarja kohtusse kaevata nende negatiivse kujutamise eest.