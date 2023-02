„Mis Britneyga toimub?“ Spearsi värskeim sotsiaalmeediapostitus on fännid taas muretsema pannud

Teisipäeval laadis Britney oma Instagrami kontole üles video, kus ta näitab kleite, mida üks ettevõtte talle saatnud on. Ta hoidis kleiti käes, tantsis sellega ja tänas ettevõtet, kes talle riideid saatis. Veel mainis ta oma fännidele, et nad ei kutsuks politseid juhul, kui ta taas oma Instagrami konto kustutab. Eelmine kord, kui ta oma konto sulges, käisid lauljanna kodus politseinikud, kuna tema fännid olid teinud mitu kõnet võimudele ja tundsid muret Britney heaolu üle.

Britney on oma Instagrami postitatud videote juurest eemaldanud võimaluse postitusi kommenteerida. Sellest hoolimata on tema suurimad fännid võtnud popstaari postituse teemaks ja arutavad tema käitumist Twitteris. Mõned kommenteerijad toovad välja, ehk teeb Britney oma postitustega selliseid nalju, millest teised aru ei saa. „Nii kurb on teda sellisena näha,“ leiti kommentaariumis. „Võta endale mänedžer ja kustuta Instagram ära,“ andis teine kommenteerija lauljannale nõu. „Issand, mis Britneyga toimub? See on nii hirmus ja kurb,“ arvas järgmine kommenteerija.