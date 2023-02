Tundub, et ärimees Indrek Rahumaa eraelus on moodustunud harmooniline kärgpere. Mehe eksnaine Heti Tulve ja praegune elukaaslane Elisa Kolk saavad nii hästi läbi, et noorem osapool on andnud endisele seltkonnadaamile vahva hüüdnime.