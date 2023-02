President Alar Karis trendikat mullijooki veel proovinud pole: eks ma siis palun mind viia sinna, kus seda pakutakse

Kuuldes, et boba on pärlitega teejook, mida paljudest Eesti kohvikutest juba osta saab, sõnab ta: „No näete, ka minul on jäänud midagi elus proovimata. Andsite mulle head nõu: eks ma siis palun mind viia sinna, kus seda pakutakse. Loodan, et see pole sellise mõjuga, mis halvaks minu presidendiametit.“