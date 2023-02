Näitleja Alec Baldwinile esitatud süüdistust kergendati: Hollywoodi tähte ei ähvarda enam pikk vanglakaristus

Baldwinile esitatud süüdistus muutus leebemaks, kuna prokurörid otsustasid muuta talle esitatud süüdistust. Näitlejale esitati süüdistus kahes osas. Esimene neist puudutas tahtmatut tapmist ja süüdistuse teine osa nõuab tõestust, et surma põhjustamisega kaasnes enamat kui lihtsalt ettevaatamatus, näiteks tulirelva kasutamine. Antud kuriteo eest on võimalik selle toimepanijat karistada vähemalt viie aasta pikkuse vanglakaristusega, vahendab Sky News.

Halyna Hutchinsi abikaasat Matthew'd esindav advokaat sõnas kuu aja eest, et hukkunud operaatori mees toetab süüdistuste esitamist. „Perekonda lohutab see, et New Mexico osariigis pole keegi seadusest kõrgemal,“ lausus ta. Baldwin on korduvalt eitanud, et tema relva päästikule vajutas.