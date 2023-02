Lätit Eurovisioonil esindav ansambel Sudden Lights: „Meil on hea meel, et me pole Alikaga samas poolfinaalis“

Nende Eurovisiooni võidulugu „Aijā“ on maailmale pühendatud hällilaul kõige segaduse ja kurjuse keskel. Ansambel leiab, et selline lauluviis on kõige ilusam ja armastavam vorm muusikast. „See on meie viis lohutada kõiki, kes on mõjutatud ja tunnevad kurbust ning valu maailmas toimuvatest sündmustest. Loo pealkiri on meie emakeeles, sünonüüm seda tüüpi Läti traditsioonilisele loole ja seda otse tõlkida polegi võimalik,“ lisab Sudden Lights solist Andrejs Reinis Zitmanis.

Läti on Eestiga teises poolfinaalis, mille üle Sudden Lightsil on hea meel. „Meil on hea meel, et me pole Alika Milova samas finaalis, sest siis on suurem tõenäosus, et me mõlemad kohtume finaalis. Tal on väga unikaalne hääl ja ilus ballaad. Samuti meeldib meile tema loominguline, kuid samas lihtne visuaalne lahendus,“ täpsustab bänd.