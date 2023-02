Neli aastat tagasi jõudis meediani kuulujutt, et Cambridge'i hertsoginna ning tema naabrist sõbranna Rose Hanbury on ootamatult täielikult tülli pööranud. Levisid jutud, et Williami ja Rose'i vahel on tekkinud salasuhe. Prints on kaunist brünetti, kes on Kate'i täielik koopia, teadnud juba aastakümneid. Cholmondeley markiisi tiitli sai Rose tänu 2009. aastal sõlmitud abielule endast 25 aastat vanema David Cholmondeley'ga.