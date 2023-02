Vaevalt, et Briti kuulsaim seltskonnatäht Katie Price elab ütluse järgi „vähem on rohkem“. Alles hiljuti käis ta järjekordsel rinnaoperatsioonil, mis oli naise jaoks järjekorras juba 16. Tulemus on aga niivõrd jahmatav, et raske on aru saada, kuidas ta üldse püsti püsib.