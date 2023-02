Norrakad on nördinud: kuningas Harald tänas keset sõda Putinit sünnipäevakingituse eest

„Imperial Porcelain Manufactrory käsitsi maalitud portselanist dekoratiivvaas - kingitud sünnipäeva puhul,“ seisab Norra kuningakoja kodulehel kingituste nimekirjas ning lehel on märgitud, et kingituse on teinud president Vladimir Putin. Kingituse andmetes on kirjas, et tegemist on 46 sentimeetri kõrguse vaasiga ning see saadeti Venemaa Norras asuva saatkonna kaudu kuningale mullu 21. veebruaril.