Norrakad on nördinud: kuningas Harald tänas sõja ajal Putinit sünnipäevakingituse eest

Kuningas tähistas oma 85. sünnipäeva 21. veebruaril 2022. Paar päeva hiljem saatis Harald välja tänukaardid kingituste eest. Selleks ajaks oli Venemaa juba Ukrainasse tunginud. Norralased on nüüd välja tulnud juhtumi tõttu kuningas äärmiselt pettunud ja arvamusel, et tänukirja oleks võinud sõja tõttu Putinile saatma jätta, vahendab Iltalehti.

„Imperial Porcelain Manufactory käsitsi maalitud portselanist dekoratiivvaas – kingitud sünnipäeva puhul,“ seisab Norra kuningakoja kodulehel kingituste nimekirjas. Lehel on märgitud, et kingituse tegi Vladimir Putin. Kingituse andmetes on kirjas, et tegemist on 46 sentimeetri kõrguse vaasiga ja see saadeti Venemaa Norras asuva saatkonna kaudu kuningale mullu 21. veebruaril.